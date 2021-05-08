Главный тренер «Рубина» Слуцкий: молодцы, что не бросили весла

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу в матче 29-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом». После первого тайма туляки вели в счете 2:0, но во втором тайме казанцы забили четыре мяча и одержали победу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Молодцы, что не бросили весла, потому что первый тайм сложился максимально неудачно. Я говорил в перерыве, что надо попытаться вернуться в игру и сделать камбэк, — рад, что это получилось. Ранняя замена Мусаева связана с тем, что проигрывали 0:2 и не было смысла держать трех человек в центре поля, поменяли схему. Погодные условия и поле очень сильно повлияли на игру», — сказал Слуцкий после матча.

«Рубин» набрал 52 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Рубин» обыграл «Арсенал», проигрывая со счетом 0:2 после первого тайма.