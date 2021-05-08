«Рубин» обыграл «Арсенал», проигрывая со счетом 0:2 после первого тайма

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» принимал «Рубин». Встреча проходила завершилась со счетом 4:2 в пользу казанского клуба.

На 25-й минуте Даниил Хлусевич открыл счет в матче, затем Лука Джорджевич увеличил преимущество «Арсенала».

На 52-й минуте Ткачев был удален за вторую желтую карточку, полученное за фол в своей штрафной. Джордже Деспотович реализовал пенальти. На 59-й минуте Денис Макаров сравнял счет. На 66-й минуте Карл Старфельт вывел гостей вперед. На 89-й минуте забил Михаил Костюков и установил окончательный счет матча — 2:4.

«Рубин» набрал 52 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Арсенала» 23 балла, команда находится на 13-м месте и продолжает борьбу за выживание.

РПЛ. 29-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — 2:4 (2:0)

Голы: 1:0 — Хлусевич – 25, 2:0 — Джорджевич – 32, 2:1 — Деспотович – 52' (пен), 2:2 — Макаров – 59, 2:3 Старфельт – 66, 2:4 Костюков – 89'

Удаление: Ткачев – 52 («Арсенал»)

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.