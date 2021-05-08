Тренер «Реала» Зидан высказался о поведении Азара после вылета из ЛЧ

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о поведении бельгийского полузащитника Эдена Азара после вылета мадридской команды из Лиги чемпионов, передает Mundo deportivo.

«Реал» покинул еврокубок на стадии полуфинала. Во втором матче подопечные Зидана уступили лондонскому «Челси» со счетом 0:2. Стоит отметить, что Азар ранее выступал за английскую команду, после матча он подошел к фанатам бывшего клуба и посмеялся с ними. Такое поведение вызвало волну негодования.

«Я говорил с Азаром после игры о том, чтобы он извинился. Вот и все. Это случилось. Азар извинился и теперь все хорошо. Он не собирался никому причинять вред», — заявил специалист.

После произошедшего инцидента Азар написал пост в Instagram, где попросил прощения за этот случай и заявил, что никого не хотел обидеть.

Ранее сообщалось, что капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос получил очередное повреждение. По итогам медицинского обследования защитнику диагностирован тендинит в полуперепончатой мышце левого подколенного сухожилия.