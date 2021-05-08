Азмун назвал Россию очень хорошей страной для жизни

Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказался о жизни в России, передает «Матч ТВ».

Азмун выступает в России с 2013 года. Сначала иранский футболист представлял цвета казанского «Рубина», затем перешел в «Ростов», однако в скором времени вновь вернулся в клуб из Казани, откуда уже в 2019 году перешел в «Зенит».

«Очень хорошая страна, с прекрасной культурой. Поначалу мне, правда, было немного сложно. Но со временем я привык к России. Считаю, что это очень хорошая страна для жизни!» — заявил Азмун.

Стоит отметить, что петербургская команда в прошлом туре разгромила московский «Локомотив» с результатом 6:1 и досрочно оформила третье чемпионство в Российской премьер-лиге подряд. В активе команды 61 очко.

В матче 29-го тура «Зенит» сыграет с «Уфой». Встреча состоится 8 мая в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» может продать иранского форварда Сердара Азмуна. При этом отмечается, что сине-бело-голубые готовят для иранца новый контракт. «Зенит» расстанется с футболистом, если условия трансфера устроят и его самого, и руководство чемпионов России.