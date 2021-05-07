Шлеменко победил Сантоса на турнире АМС Fight Nights 101

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил Марсио Сантоса на турнире АМС Fight Nights 101.

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась победой 36-летнего спортсмена единогласным судейским решением: 30-27, 30-27, 30-27.

В профессиональной карьере Шлеменко принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся. Представитель средней весовой категории.

Выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времен ее становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных ее бойцов.

Дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.

Ранее сообщалось, что блогер Джейк Пол опасается за свою жизнь после слов непобежденного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера, который пообещал его убить.