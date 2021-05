Стали известны соперники сборной России на ЮЧМ-2022

Стали известны соперники сборной России на юниорском чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Twitter.

Российская команда на групповом этапе предстоящего мирового первенства сразится с национальными сборными Белоруссии, Швеции, Чехии и Германии.

В другой группе выступят команды Финляндии, Канады, Швейцарии, США и Латвии.

Напомним, что сборная России проиграла сверстникам из Канады в финале юниорского чемпионата мира — 2021 со счетом 3:5. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на поражение в финале юниорского чемпионата мира 2021 года.

