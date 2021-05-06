НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» на $ 250 тысяч за критику в свой адрес после избиения Панарина

Клуб НХЛ «Нью-Йорк» Рейнджерс» оштрафован в размере $ 250 тысяч за критику Департамента по безопасности игроков. Об этом сообщает официальный сайт Лиги

Клуб был возмущен тем, что лига выписала всего лишь денежный штраф в $ 5 тысяч форварду «Вашингтона» Тому Уилсону за грубый фол на Артемии Панарине и Павле Бучневиче.

«Публичные высказывания «Рейнджерс» личного характера ставят под сомнение достоинство лиги и его руководства», — заявил комиссар НХЛ Гарри Бэттмен.

Напомним, что 4 мая во время матча между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» произошла массовая драка, в ходе которой канадский нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон ударил лежавшего на льду Павла Бучневича, а также бросил головой вниз Артемия Панарина, предварительно сбив с него шлем. В ходе избиения канадец нанес россиянину травму нижней части тела, из-за чего россиянин выбыл из строя до конца сезона.

«Рейнджерс» тогда выпустили официальное заявление, в котором возмутились подобным решением и назвали Уилсона «рецидивистом с длинной историей». Однако департамент по безопасности игроков лиги решил ограничиться штрафом в $5 тысяч для хоккеиста «Вашингтона».

В результате, хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» побили рекорд НХЛ по количеству драк в начале матча — за первые пять минут они сошлись в бою на кулаках шесть раз и получили за первый период в сумме 100 минут штрафа. Таким образом «Рейнджерс» отомстили «столичным» за Панарина. Том Уилсон не смог закончить встречу.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Рейнджерс» и «Вашингтона» устроили массовую драку.