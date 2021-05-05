Медведев прервал двухлетнюю серию поражений на грунте

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл 49-ю ракетку мира испанца Алехандро Давидович Фокина в матче второго круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

Встреча продлилась 2 часа 13 минут и завершилась победой третьей ракетки мира в трех сетах: 4:6, 6:4, 6:2.

Эта победа позволила ему прервать двухлетнюю серию поражений на грунте и впервые смог сломить сопротивление оппонента на данном турнире. В период с 2019 года он проиграл шесть матчей подряд.

На данный момент общий баланс победных и проигранных поединков на грунтовых поверхностях составляет 11:18.

После игры Медведев написал на камере: «Люблю грунт».

За выход в четвертьфинал престижного турнира 24-летний уроженец Москвы поспорит с представителем Чили Кристианом Гариным, занимающим 25-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира через две недели.