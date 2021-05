Кросби обошел Овечкина в списке бомбардиров НХЛ за всю историю

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».

Встреча прошла в Филадельфии на арене «Веллс Фарго Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 7:3.

В составе победителей дубль на свой счет оформил канадский нападающий Сидни Кросби, отметившийся также одной результативной передачей.

После этой игры на счету капитана «Пенс» стало 1323 очка в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему единолично выйти на 34-ю строчку в списке лучших бомбардиров лиги за всю ее историю.

Журналист Сет Рорабо также заявляет, что этот результат позволил двукратному олимпийскому чемпиону обойти нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, у которого в активе 1320 очков.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов попал в медицинский протокол лиги по коронавирусу.

They've been kind of dancing back and forth for a few years on this list, but Sidney Crosby (1,323 points) surpassed Alex Ovechkin (1,320) for 34th place among the NHL's all-time leading scorers.



(Photo: Dave Sandford/Getty Images) pic.twitter.com/AVB8SLonyn