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Россиянам рассказали об опасных ошибках при подготовке к приему стоматолога

Стоматолог Антипенко: алкоголь в разы сокращает срок действия анестезии

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Перед лечением зубов или после него нельзя употреблять алкоголь, иначе может не подействовать анестезия или развиться опасное для жизни кровотечение. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-стоматолог общей практики Алексей Антипенко.

В ночь перед визитом к стоматологу нужно хорошо выспаться, рассказал врач. В противном случае пациент может упасть в обморок, а также может не сработать анестезия. Перед приемом следует плотно поесть, чтобы избежать избыточного слюноотделения (оно возникает из-за того, что любые манипуляции в полости рта расцениваются рецепторами во рту как поступление пищи в организм).

За 36 часов до лечения зубов нельзя употреблять алкоголь: расщепляющие его ферменты также разрушают анестетики. Это сокращает срок действия обезболивающих препаратов в несколько раз.

В течение пяти-семи дней после хирургических процедур (например, удаления зубов) алкоголь также не рекомендуется. Он может привести к массированному кровотечению, которое будет тяжело остановить, объяснил Антипенко.

Кроме того, к проблемам после лечения зубов могут привести некоторые лекарства. Врач должен узнать, какие препараты принимает пациент, в начале приема. Также он соберет анамнез: узнает об образе жизни и истории заболеваний.

Ранее врач рассказал об ошибках при чистке зубов, которые приводят к их желтизне.

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