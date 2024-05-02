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В Белгородской области ликвидировали украинский дрон

Минобороны РФ: в Белгородской области сбили украинский БПЛА самолетного типа

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, украинские войска попытались атаковать регион около 19:20 мск. В заявлении уточняется, что для этого солдаты ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

Вечером 2 мая в воздушном пространстве Белгородской области уничтожили сразу два украинских дрона. Летательные аппараты самолетного типа засекли около 17:20 мск, после чего российские системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали заданные цели.

За 20 минут до этого на территории Белгородской области также сбили беспилотник ВСУ. В министерстве обороны РФ действия украинских войск охарактеризовали как попытку совершить террористическую атаку на российский регион.

Ранее ВСУ начали использовать дроны для атак на российскую железнодорожную инфраструктуру.

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