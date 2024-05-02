Маск предложил высылать из США за срывание американского флага

Предприниматель Илон Маск выступил с предложением высылать из Соединенных Штатов всех, кто срывает американский флаг, демонстрируя неуважение к нему. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

В публикации Маск попросил читателей выразить свое мнение о предлагаемом им законе: «если кто-то сорвал флаг США и заменил его флагом другой страны, ему должны предоставить бесплатный, но обязательный билет в один конец в государство этого флага».

Поводом для написания этих слов стали прошедшие в США многочисленные пропалестинские демонстрации, во время которых были отмечены случаи срывания флага США с заменой его на флаг Палестины.

28 апреля сообщалось, что за 10 дней на таких акциях в США были задержаны почти 1000 человек. Демонстрации проходили на территориях вузов. Считается, что это самый масштабный ответ полиции на активизм учащихся за последние годы.

Ранее стало известно, что состояние Маска выросло на миллиарды за пять дней.