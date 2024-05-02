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Американская разведка опровергла причастность России к пропалестинским акциям в США

Хайнс: Россия непричастна к пропалестинским акциям в США, доказательств нет

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Bonnie Cash/Reuters

Директор американской национальной разведки Аврил Хайнс заявила об отсутствии доказательств причастности России к прошедшим в США многочисленным пропалестинским демонстрациям. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое мнение Хайнс выразила на слушаниях в комитете Сената, где ей задали вопрос о возможности причастности российских спецслужб к этим событиям.

Хайнс отметила, что проблемой для американского общества является не только неверная информация в соцсетях о конфликте в Газе, но «даже правдивая, которую представляют в обостренном виде».

В последнее время по США прокатилась волна пропалестинских демонстраций, основными участниками которых стали студенты. За несколько дней полиция арестовала не менее тысячи человек. Считается, что это самый масштабный ответ полиции на активизм учащихся за последние годы.

2 мая в конгрессе США приняли законопроект, направленный против пропалестинских акций. В частности, плакаты с призывами к интифаде на палестинских территориях, которые часто держат студенты на пропалестинских акциях, будут считаться проявлениями антисемитизма. Если вузы не будут наказывать нарушителей, это скажется на их финансировании.

Ранее предприниматель Илон Маск предложил высылать из США за срывание американского флага.

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