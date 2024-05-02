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Путин наградил медалью Ольгу Кабо

Путин наградил актрису Кабо медалью «За труды в искусстве и культуре»

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«Горад»

Президент России Владимир Путин наградил актрис Ольгу Кабо и Наталью Корецкую медалью «За труды в культуре и искусстве». Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Медаль артистке Государственного академического театра имени Моссовета Ольге Кабо вручат с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

С аналогичной формулировкой наградят актрису Московского театра у Никитских ворот Наталью Корецкую.

Также среди награжденных — музыкальный руководитель Детского музыкального театра юного зрителя Алла Тарасова.

Наталья Корецкая с 2001 года служит в театре «У Никитских ворот», занята в нескольких постановках театра, участвует в мюзиклах. Ольга Кабо известна кинозрителю по картинам «Анна Павлова», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Королева Марго», «Сильная слабая женщина» и др.

Накануне актриса театра и кино Олеся Судзиловская рассказала, что пребывает в шоке и восторге от того, что ей присудили звание заслуженной артистки России.

Ранее продюсер назвал фактор успеха группы «На-На».

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