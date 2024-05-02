Заместителя командующего группировкой «Восток» Лучанского повысили в звании

Заместитель командующего группировкой российских войск «Восток» Олег Лучанский получил звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания: генерал-лейтенанта Лучанскому Олегу Алексеевичу», — говорится в тексте документа.

Кроме того, глава государства распорядился присвоить аналогичные звания еще пяти военнослужащим. В том числе речь идет о начальнике управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фаниле Сарварове и командующем 68-м армейским корпусом Виталии Подлесном.

19 апреля Владимир Путин подписал указ о присвоении воинского звания генерал-майора председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову. Комментируя решение российского лидера, глава региона Рамзан Кадыров связал его с плодотворной работой законодателя в сфере безопасности.

В феврале президент присвоил первому заместителю начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генерального штаба ВС РФ Виктору Познихиру звание генерал-полковника. Тогда же еще несколько военнослужащих получили звания генерал-лейтенанта и вице-адмирала.

Ранее депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов получил звание генерал-майора.