Депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан заявил, что мирная конференция по Украине, которая в июне пройдет в Швейцарии без участия России, является обманом, поскольку Запад на самом деле хочет не мира, а войны. Об этом пишет РИА Новости.

«Россия официально исключена из этой конференции, поэтому речь больше не может идти о мирной конференции. Если название «мирная конференция» будет сохранено, несмотря ни на что, это будет просто ложью, заблуждением и обманом. На такой основе нельзя добиться успеха в установлении мира. Но, очевидно, западные страны придерживаются этого, потому что они стремятся восстановить свой международный авторитет и убедить свое общественное мнение и, если возможно, мнение остального мира в том, что они хотят мира, в то время как они хотят войны», — сказал он.

По его словам, подобное лицемерие можно наблюдать и в Газе: Запад помогает Израилю вооружением для уничтожения палестинцев и одновременно с этим передает местным жителям гуманитарную помощь, пытаясь убедить общественность, что желает мира всем сторонам конфликта.

Меттан считает, что Швейцария вслед за большинством стран Европы предпочла стать «вассалом США» вместо того, чтобы отстаивать независимость и суверенитет.

2 мая власти Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на мирную конференцию по урегулированию ситуации на Украине, запланированную на 15-16 июня.

До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сказал, что мирная конференция по Украине без участия РФ позволит договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу.

Ранее Песков заявил, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу.