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В НАТО обвинили Россию во вредоносных действиях на территории альянса

В НАТО обеспокоены из-за «злонамеренных» действий РФ в странах альянса

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Global Look Press

В НАТО обвинили Россию во вредоносных действиях на территории альянса. Об этом говорится в официальном заявлении.

«Союзники по НАТО глубоко обеспокоены недавними злонамеренными действиями на территории союзников», — говорится в заявлении.

Утверждается, что речь идет о действиях, которые привели к расследованию и предъявлению обвинений нескольким лицам во враждебных действиях в таких странах, как Германия, Великобритания, Чехия, Польша, а также странах Прибалтики.

До этого сообщалось, что власти Соединенных Штатов рекомендуют руководству Грузии подтвердить свое стремление вступить в Евросоюз и Североатлантический альянс. С таким заявлением выступила американский посол в Грузии Робин Данниган.

В заявлении подтверждается, что США остаются привержены дальнейшим прочным взаимоотношениям двух государств и желают грузинскому народу «мира, стабильности и процветания».

Ранее в НАТО признали, что доверие Украины к альянсу пошатнулось.

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