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ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку IRIS-T под Харьковом

МО: ВКС России поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в районе Островерховки

Воздушно-космические силы (ВКС) России при помощи ракетного удара нанесли сокрушительной поражение пусковой установке зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T в районе населенного пункта Островерховка Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале, прикрепляя соответствующую видеозапись.

«ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T», — указывается в публикации.

На кадрах продемонстрировано, как удар ракеты поражает кабину боевого управления и пусковую установку комплекса в месте его дислокации. На видео показан момент детонации боекомплекта, а также возгорание склада, расположенного поблизости.

Согласно информации из открытых источников, означенная военная техника поставлялась Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Германии.

Незадолго до этого минобороны России показало кадры уничтожения немецкого ЗРК IRIS-T на Украине.

Ранее генералы ВСУ заявили о превосходстве российских войск на поле боя.

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Операция на Украине
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