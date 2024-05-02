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Врач рассказал, как головная боль может быть связана с челюстью

Стоматолог Дахкильгов: дисфункция челюстного сустава может вызвать головную боль

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Щелчки в челюсти могут быть признаком проблем с височно-нижнечелюстным суставом (ВНЧС). Без лечения они могут привести к головокружению, головной боли, проблемам со зрением и слухом. Об этом aif.ru рассказал врач-имплантолог, пародонтолог, ортопед, главный врач стоматологического Центра, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов.

Челюстные суставы обеспечивают жевательный процесс. Вывести их из строя сложно, но 10-15% людей сталкиваются с дисфункцией ВНЧС. Этим термином объединяют различные признаки нарушения работы челюстных суставов: щелчки, хруст и боли в челюсти, проблемы с открыванием или закрыванием рта.

В норме рот человека должен открываться на четыре-пять сантиметров. Протестировать себя можно, сложив пальцы и повернув ладонь ребром: в рот должны входить три-четыре пальца. Однако прохождение этого теста не означает, что с ВНЧС нет проблем. Боли и щелчки в челюсти — первый признак проблем с этими суставами. Важно как можно раньше обратиться к врачу-гнатологу, чтобы предотвратить проблемы с жеванием или открыванием рта. Кроме того, часто пациенты с дисфункцией ВНЧС долго и безуспешно лечатся у невролога от хронической головной боли и головокружения, либо у лор-врача — от ухудшения зрения и слуха.

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