В Росздравнадзоре опровергли дефицит глазных капель от аллергии в аптеках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

Издание MSK1.RU ранее сообщило, что глазных капель не хватает на складах в сезон цветения, а также полностью пропал из аптек Москвы и Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что препарат стабильно производится и вводится в оборот: за четыре месяца 2024 года было выпущено более 160 тыс. упаковок, а по состоянию на сегодняшний день в аптеках, в том числе московских, числится около 120 тыс. упаковок.

До этого врач-невролог Мария Шаповалова назвала лекарства, которые могут привести к развитию хронической головной боли.

Она отметила, что хроническая мигрень и лекарственно-индуцированная головная боль могут развиться в том случае, если человек принимает слишком много обезболивающих или препараты для купирования боли с кофеином.

Подробнее о самых частых ошибках при купировании мигренозной головной боли, триггерах приступа и современных методах лечения заболевания – в интервью «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что глава минздрава Крыма может уйти в отставку из-за ситуации с лекарствами.