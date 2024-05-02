В Молдове отменили концерт Jah Khalib после слов о сексуальном насилии

В Молдове отменили концерт казахстанского рэпера азербайджанского происхождения Jah Khalib (настоящее имя Бахтияр Мамедов), который должен был выступить на музыкальном фестивале Summer Fest. Об этом сообщает портал 1news.az.

«В связи с последними событиями и новостями, выступление Jah Khalib на фестивале Summer Fest отменяется. Из-за сложных логистических и конфиденциальных факторов мы не могли ранее официально огласить принятое решение», — рассказали организаторы мероприятия.

Они также сослались на то, что организация такого мероприятия потребует огромных сил и длительной подготовки..

С призывом отменить выступление Jah Khalib в Кишиневе выступали Национальная коалиция «Жизнь без насилия» и актер Кэтэлин Лунгу. Они обвиняли рэпера в оправдании насилия — в одном из подкастов в 2022 году Мамедов согласился с мнением, что женщины подвергаются сексуальному насилию, потому что оказались «не в том месте, не в той одежде, не в то время».

Накануне стал известен райдер Jah Khalib на выступлениях в России.

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