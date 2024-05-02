Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В минобороны Турции ответили на вопрос о передаче Украине ЗРК С-400

Министр обороны Турции Гюлер: Анкара не передаст Украине ЗРК С-400

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Турция не намерена передавать какой-либо стране, в том числе Украине, купленные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Такое заявление сделал турецкий министр обороны Яшар Гюлер в интервью телеканалу CNN Türk.

Журналист спросил у главы оборонного ведомства, обращался ли Киев к Анкаре с просьбой передать Украине ЗРК.

«Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400», — ответил Гюлер.

В марте посол США в Турции Джефф Флейк заявил, что приобретенные Турцией российские ЗРК С-400 по-прежнему являются проблемным вопросом в отношениях Анкары и Вашингтона в контексте реализации проекта истребителей F-35.

Соединенные Штаты исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35 после того, как Анкара в 2017 году заключила контракт с Россией на покупку комплекта С-400. Вашингтон требовал отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла.

Ранее Турция задумала разместить купленные у России С-400 у границ страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами