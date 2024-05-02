В минобороны Турции ответили на вопрос о передаче Украине ЗРК С-400

Турция не намерена передавать какой-либо стране, в том числе Украине, купленные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Такое заявление сделал турецкий министр обороны Яшар Гюлер в интервью телеканалу CNN Türk.

Журналист спросил у главы оборонного ведомства, обращался ли Киев к Анкаре с просьбой передать Украине ЗРК.

«Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400», — ответил Гюлер.

В марте посол США в Турции Джефф Флейк заявил, что приобретенные Турцией российские ЗРК С-400 по-прежнему являются проблемным вопросом в отношениях Анкары и Вашингтона в контексте реализации проекта истребителей F-35.

Соединенные Штаты исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35 после того, как Анкара в 2017 году заключила контракт с Россией на покупку комплекта С-400. Вашингтон требовал отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла.

Ранее Турция задумала разместить купленные у России С-400 у границ страны.