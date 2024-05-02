Российскому велогонщику включили гимн РФ в Италии, Украина подала протест

Российскому велогонщику Виктору Бугаенко включили гимн России после победы в однодневке «Виченца — Бионде», которая состоялась 28 апреля в Италии.

Как сообщает министерство молодежи и спорта Украины, во время церемонии награждения в честь россиянина был включен гимн его страны, несмотря на то, что Международный союз велосипедистов (UCI) допустил гонщиков из РФ до участия в соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.

После этого тренер российского спортсмена Александр Кузнецов в комментарии «Матч ТВ» заявил, что украинская сторона подала протест на включение гимна России в честь победы спортсмена на турнире в Италии. При этом специалист отметил, что в российской команде не боятся санкций за подобное.

«Ну, а что бояться? Правила мы знаем и соблюдаем. Приехали на финиш, на награждении была тёплая атмосфера, когда зазвучал гимн, мы тоже не ожидали, так как правила не предполагают сейчас этого», — заявил он.

2 мая Национальный комитет Украины (НОК) опубликовал на своем сайте рекомендации, разработанные вместе Министерством молодежи и спорта страны, которым должны следовать спортсмены, которые поедут на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее украинская чемпионка угрожала соотечественникам ударами России.