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Raiffeisenbank начнет сворачивание бизнеса в РФ

Глава RBI заявил о постепенном сворачивании в РФ для сохранения стоимости актива

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Depositphotos

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) начнет реализацию плана по уходу с российского рынка в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил глава банковской группы Йохан Штробль в ходе конференц звонка, передает «Интерфакс».

«Мы аккуратно подходим, не сокращаем бизнес в России очень быстро, пытаясь сохранить ценность актива, чтобы иметь возможность его продажи. Мы работаем над продажей Райффайзенбанка», — сказал Штробль.

По его словам, в RBI считают продажу российского бизнеса наиболее быстрым и прозрачным способом ухода с рынка РФ. За последние два года группа получила заявления о заинтересованности от многих российских и зарубежных партнеров.

Однако Штробль отметил, что потенциальные российские покупатели банка находятся под санкциями.

Новый план сворачивания бизнеса в России RBI разработал в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ). В апреле ЕЦБ направил RBI предписание ускорить этот процесс. К 2026 году кредитный портфель группы в РФ должен сократиться на 65%.

Накануне Австрия предостерегла Raiffeisen от связанной с Дерипаской сделки.

Ранее в Raiffeisenbank развеяли слухи о возможных санкциях США.

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