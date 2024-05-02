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В Красноярске нашли ребенка, похищенного у матери в Краснодарском крае 8 месяцев назад

Похищенную 8 месяцев назад девочку нашли в Красноярске и вернули матери

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Shutterstock

В Красноярске нашли пятилетнюю девочку, которую отец похитил у матери около восьми месяцев назад, рассказали в Красноярской региональной общественной организации содействия поисковым работам «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.

В конце апреля в организацию обратилась мать Анетты, проживающая на Кубани, и попросила поучаствовать в поисках похищенного ребенка. Перед этим в сети появилась информация о том, что ее дочь может находиться с отцом на территории Красноярского края.

Волонтеры разместили ориентировки, на которые массово откликнулись местные жители. Очевидцы сообщали, что действительно видели ребенка с указанным мужчиной, а затем и прислали подтверждающее местонахождение девочки видео.

Оказалось, что отец увез ребенка из Краснодарского края в Красноярск. Сотрудники уголовного розыска проверили информацию и задержали мужчину.

«Всего поиски шли около 8 месяцев. Девочку уже передали матери! Отец будет доставлен в Следственный комитет», — сообщается на странице общественной организации.

Ранее в Пермском крае арестовали мужчину, который похитил собственную дочь.

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