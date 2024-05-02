В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал он.

Гладков посоветовал всем, кто находится на улице, спуститься в укрытие или иное безопасное место.

До этого сообщалось, что в преддверии Пасхи власти проверяют белгородские кладбища на наличие взрывоопасных предметов.

Отмечается, что в праздничный день охрана кладбищ будет усилена с задействованием полиции, Росгвардии, а также сил самообороны и народных дружин.

23 апреля сообщалось, что к Пасхе на кладбищах Белгорода построят укрытия от обстрелов. На Юго-Западном кладбище разместят пять бетонных модулей, на кладбище в Ячнево — одиннадцать. Оперативный штаб области рекомендовал горожанам из-за текущей обстановки воздержаться от посещений кладбищ четвертого и пятого мая.

Ранее на подлете к Белгороду сбили 25 воздушных целей.