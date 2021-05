Форвард «Вашингтона» Уилсон оштрафован на $ 5 тысяч за драку с Бучневичем и Панариным

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон оштрафован на $ 5 тысяч за драку в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» — это максимально допустимая регламентом сумма. Об сообщает Департамент НХЛ по безопасности хоккеистов в Twitter.

Стоит отметить, что от действий Уилсона пострадали два российских игрока «Рейнджерс» — Павел Бучневич и Артемий Панарин.

Изначально Уилсон ударил Бучневича, который упал возле ворот, а затем повалил на лед Панарина и нанес ему несколько ударов в голову, которая не была защищена шлемом.

Панарин по итогу драки матч продолжить не смог. С большой долей вероятности он пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Всего он провел на льду 10 минут и 40 секунд, отличившись за это время двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 58 очков в сезоне — 17 голов + 41 ассист.

В отсутствие своей главной звезды «Рейнджерс» упустили инициативу и проиграли «Вашингтону» со счетом 3:6.

Ранее сообщалось, что избитый Уилсоном Панарин пропустит остаток сезона из-за травмы.

Tom Wilson gets a 10-minute misconduct for punching Buchnevich in the head on the ground and body slamming Panarin pic.twitter.com/fg2HRej8yD