В «Спартаке» назвали сумму выкупа трансфера футболиста «Челси» Мозеса

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов назвал сумму выкупа трансфера футболиста лондонского «Челси» Виктора Мозеса, передает «Чемпионат.com».

«Сумма выкупа — €5 млн. Я не считаю, что он — средний футболист по меркам Российской премьер-лиги (РПЛ). Очень бы хотелось, если он останется, чтобы он был мотивирован», — сказал Фетисов.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка за два тура до финиша чемпионата. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют против подмосковных «Химок». Встреча состоится 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «синие» располагаются на четвертой строчке, имея в активе 61 балл.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о выкупе футболиста «Челси» Мозеса.