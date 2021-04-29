Гвардиола: «Ман Сити» мог выиграть у «ПСЖ» с более крупным счетом
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда могла одержать более крупную победу над «Пари Сен-Жермен» в первом полуфинале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает «Би-би-си».
«Мы дважды забили и могли снова это сделать. Я доволен игрой, но позади лишь половина пути. Дальше нас ждут еще 90 минут. «ПСЖ» — хорошая команда, произойти может все, что угодно.
Против дортмундской «Боруссии» мы пропустили, а потом отыгрались. Сегодня — тоже. Во втором тайме мы были собой. Нам удается играть определенным образом — а иначе не получается», — сказал Гвардиола.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Напомним, что ответный матч состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» 4 мая в 22:00 по московскому времени.
Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.