Гвардиола: «Ман Сити» мог выиграть у «ПСЖ» с более крупным счетом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда могла одержать более крупную победу над «Пари Сен-Жермен» в первом полуфинале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает «Би-би-си».



«Мы дважды забили и могли снова это сделать. Я доволен игрой, но позади лишь половина пути. Дальше нас ждут еще 90 минут. «ПСЖ» — хорошая команда, произойти может все, что угодно.

Против дортмундской «Боруссии» мы пропустили, а потом отыгрались. Сегодня — тоже. Во втором тайме мы были собой. Нам удается играть определенным образом — а иначе не получается», — сказал Гвардиола.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, что ответный матч состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» 4 мая в 22:00 по московскому времени.

Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.