КДК РФС рассмотрит вопрос об отмене красной карточки игроку ЦСКА Ахметову

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) 28 апреля примет решение об отмене красной карточки полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение арбитра матча Павла Кукуяна удалить с поля футболиста армейцев в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Мы только завтра получим документы. Будет официальный документ, тогда примем решение», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом Sport24.

«Спартак» одержал победу над ЦСКА, единственный мяч на 52-й минут забил форвард красно-белых Джордан Ларссон. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

В случае, если дисквалификация Ахметов будет отменена, он сможет принять участие в следующем матче ЦСКА против «Уфы», которая состоится состоится 1 мая в в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ЭСК признала удаление Ахметова ошибочным.