ЭСК признала удаление игрока ЦСКА Ахметова в дерби ошибочным

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура со «Спартаком» ошибочным. Об этом сообщает Sport24

Таким образом, решение арбитра Кукуяна повлияло на результат дерби.

«Спартак» одержал победу над ЦСКА, единственный мяч на 52-й минут забил форвард красно-белых Джордан Ларссон. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этого успеха подопечные Доменико Тедеско закрепились на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. За три тура до финиша чемпионата они на два балла отстают от идущего вторым «Локомотива» и на восемь – от лидирующего «Зенита».

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.