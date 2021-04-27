Швеция обыграла Белоруссию на старте ЮЧМ-2021

Сборная Белоруссии в стартовом матче группы A на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года уступила сверстникам из национальной команды Швеции.

Встреча, состоявшаяся на арене «Чилдренс Хелс Стар-центр» в Плейно», завершилась уверенной победой подопечных Андерса Эриксена со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Исак Росен, Фабиан Люселль, Арвид Эяс, Лудвиг Перссон и Виктор Шёхольм. Единственная заброшенная шайба белорусов на счету Данилы Климовича.

Ранее сообщалось, что сборная Чехии победила Германию в стартовом матче ЮЧМ-2021.

Хоккей. Чемпионат мира — 2021. U18. Группа A

Белоруссия — Швеция — 1:5

0:1 — Росен (Ольссон, Хевелид) – 05:00' (5x4)

0:2 — Люселль – 21:50'

1:2 — Климович (Сидоров, Кузьмин) – 28:32' (5x4)

1:3 — Эяс (Шёберг, Кангас) – 38:12' (5x5) 1:4 Перссон (Хевелид) – 58:20'

1:5 — Шёхольм (Перссон, Хаса) – 59:08'