Третьяк: в сборной тренеры не всегда правильно используют Овечкина

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что в сборной России тренеры не всегда правильно используют нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина, передает РБК.

«Почему за океаном он забивает больше, чем в сборной? Потому что тренеры не всегда правильно его используют. В НХЛ Овечкин не тащит шайбу от своих ворот, а действует в завершающей фазе», — заявил Третьяк.

В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира, а также выиграл два серебра и четыре бронзы мировых первенств.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее Овечкин получил травму нижней части тела.