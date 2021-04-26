Джикия пожелал «Локомотиву» потерять очки в оставшихся матчах РПЛ

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался о борьбе за вторую лигочемпионскую путевку на будущий сезон. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в борьбе за серебряные медали в данный момент не все зависит от красно-белых.

«Есть задачи на оставшиеся игры, по завершении будут приняты выводы и сделаны соответствующие изменения. Ситуация такая, что мы зависим от результатов «Локомотива» и сами должны добиваться побед. Мне хочется, чтобы они потеряли очки в трех оставшихся играх.

Пока команда думает только об играх и результате», — сказал капитан клуба.

Напомним, что Джикия является воспитанником академии «железнодорожников».

Ранее директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал поиски нового главного тренера на предстоящий сезон.