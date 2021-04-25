«Они же не в казарме находятся»: Вяльбе прокомментировала свадьбу Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что лыжники, которые были приглашены на свадьбу Александра Большунова и Анны Жеребятьевой, не нарушили спортивный режим.

«Никакой режим они не нарушали. А что вы подразумеваете? Не легли спать в одиннадцать? Вообще-то у них сейчас свободное время. Они находятся в так называемом отпуске. Межсезонье. Имеют полное право и расслабиться, и повеселиться, и потанцевать. Может быть, до утра потанцевать. Я не вижу в этом никакого дурного тона или нарушения режима. Они же не в казарме находятся, не на сборах», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

Лидер мужской сборной России Александр Большунов и его избранница, бывшая лыжница Анна Жеребятьева, поженились 23 апреля. Вяльбе присутствовала на свадьбе и выложила фотографию с новобрачными в своем Instagram/

В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира, стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне. В 2018 году он стал трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, а также завоевал бронзу. Лучший результат Жеребятьевой — десятое место на этапе в Отепя в гонке на 10 километров в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов и Анна Жеребятьева поженились.