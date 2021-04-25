«Тоска, конечно, такой футбол смотреть»: Губерниев оценил качество игры в столичном дерби

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА, который завершился победой спартаковцев со счетом 1:0.

«По следам матча Спартак — ЦСКА 1:0! Тоска, конечно, такой футбол смотреть… Дерби, оно, конечно, дерби… Но все равно тоска! Это была битва за еврокубки! Но с такой игрой лучше ни тем, ни другим туда не соваться. А вот Зобнину, Влашичу, Ларссону как раз и посматривать в сторону Европы. Но не вместе с коллективом. В общем, пора бежать… Даже Зобнину ещё не поздно!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Единственный гол в матче забил Джордан Ларссон на 51-й минуте матча.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

Удаление Ахметова вызвало много споров по ходу и после матча. По мнению многих экспертов, игрок ЦСКА сыграл в мяч.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о ситуации с главным тренером команды.