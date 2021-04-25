«Не могу же я приковать его наручниками»: владелец «Спартака» рассказал о ситуации с Тедеско

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун в очередной раз ответил на вопрос о новом тренере команды. Напомним, что по окончании чемпионата контракт Доменико Тедеско заканчивается и он уже объявил о том, что продлевать соглашение не намерен.

«Вы уже сто раз спрашивали. Это его решение — он уходит. Какой смысл мне с ним снова обсуждать эту тему? Не могу же я приковать его наручниками. Были ли от него сигналы к продлению? После «Уфы»? То, что клуб уже определился с главным тренером — это неправда. Давайте так, когда будет подписан контракт, я вам сразу объявлю», — сказал Федун после дерби с ЦСКА, завершившегося победой красно-белых 1:0.

Единственный гол в матче забил Джордан Ларссон на 51-й минуте матча.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев. Удаление Ахметова вызвало много споров по ходу и после матча. По мнению многих экспертов, игрок ЦСКА сыграл в мяч.

«Спартак» идет на третьем месте в РПЛ и проигрывает «Зениту» восемь очков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию главного дерби России