Губерниев поддержал желание Тутберидзе поработать с парами

Журналист Дмитрий Губерниев поддержал желание тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поработать с парами, передает Sport24.

«Мне кажется, что это для нее новый вызов. С одиночницами она добилась многого и я рад, что она хочет покорить новую высоту. Это будет крайне интересно, сам жду этого вызова с нетерпением», — сказал Губерниев.

Тутберидзе тренирует фигуристов-одиночников — среди ее именитых спортсменов Анна Щербакова, которая выиграла чемпионат мира — 2021, Алена Косторная, Алина Загитова и Евгения Медведева.

Стоит отметить, что на прошедшем мировом первенстве, которое состоялось в Стокгольме, на пьедестале оказались две российские пары. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат мира, а Александра Бойкова / Дмитрий Козловский заняли третье место.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала желание Этери Тутберидзе поработать с парами.