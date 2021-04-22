Чемпион ACA Джонсон: грустно, что Байден – наш президент

Американский боец, чемпион Absolute Championship Akhmat (АСА) Тони Джонсон раскритиковал президента США Джо Байдена, назвав его слова «смешными».

«Честно говоря, мне грустно, что этот парень – наш президент. То, что он говорит – просто смешно. Что касается моего мнения, то Соединенные Штаты не оплачивают мои счета, не им указывать мне, что делать. И это безумие, чувак. Знаешь, я люблю русских людей. Я дерусь здесь уже долгое время и не испытываю к вам ничего, кроме глубокого уважения. И я чувствую уважение с вашей стороны, мне это очень приятно. Поэтому что бы Байден ни говорил, он неправ», — подчеркнул Джонсон в интервью «Газете.Ru».

Американец готовится к первой защите титула АСА: 23 апреля он сразится с украинцем Дмитрием Побережцем. Поединок состоится в Минске.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа в декабре 2020 года ввела санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также связанных с ним компаний и спортивных клубов. Преемник Трампа Джо Байден ужесточил антироссийскую риторику. В интервью он утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского президента Владимира Путина «убийцей». Позже Байден утвердил новые санкции против РФ, выслав из Штатов десять российских дипломатов.

Ранее Джонсон высказался о решении бывшего российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.