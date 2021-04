Клубы АПЛ в полном составе решили покинуть Суперлигу

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в полном составе решили покинуть новообразованную европейскую Суперлигу. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «Ливерпуль», »Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» приняли решение отказаться от участия в проекте, целью которого было отказаться от патронажа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и получить более выгодные финансовые условия.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».



В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что «Шальке-04» впервые за 33 года вылетел из Бундеслиги.

❌ All six Premier League clubs have withdrawn from the proposed European Super League. pic.twitter.com/O8oCFFsQiW