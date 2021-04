Клубы АПЛ намерены вернуться в Ассоциацию европейских клубов

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) намерены вернуться в Ассоциацию европейских клубов (ЕСА) после того, как было принято решение свернуть проект организации европейской Суперлиги. Об этом сообщает журналист Крис Уильямс.

По информации источника, члены исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже получили соответствующее уведомление от шести команд, представляющих английскую топ-6.



Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них должны были выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» последним из британских клубов объявил о выходе из Суперлиги.

BREAKING: UEFA delegates receive first notice that the six English clubs now intend to rejoin @ECAEurope