Володин отправил Черчесову медаль за достижения на чемпионате мира — 2018

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил сборной России и главному тренеру Станиславу Черчесову почетную грамоту и специальную медаль «За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по футболу 2018 года», сообщается на странице национальной команды в Telegram.

Наставник сборной России поблагодарил председателя нижней палаты парламента за оценку игры команды на домашнем первенстве.

«В футболе очень важно выигрывать трофеи и завоевывать награды. Три года назад нам это сделать не удалось. Но, как я уже неоднократно говорил, по эмоциям и самоотдаче сборная России была на высоте и не оставила равнодушными своих многочисленных болельщиков», — сказал Черчесов.

Главный тренер отметил, что в настоящее время все мысли национальной команды сосредоточены на предстоящем чемпионате Европы — 2020.

На домашнем первенстве мира, который прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года, сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла в серии 11-метровых ударов команде Хорватии — 2:2 (3:4).

Ранее Черчесов высказался о решении европейских клубов создать Суперлигу.