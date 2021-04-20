Тренер «Лейпцига» может возглавить «Тоттенхэм»

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Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман может возглавить лондонский «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Daily Mail.

По информации издания, английский клуб уже провел переговоры с немецким специалистом. Отмечается, что «Лейпциг» готов отпустить тренера, если «Тоттенхэм» заплатит неустойку в размере $14 млн.

19 апреля стало известно об отставке главного тренера лондонского клуба Жозе Моуринью. После 32 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) столичная команда, набравшая 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.

Нагельсман возглавил «Лейпциг» в 2019 году. Под его руководством клуб стал обладателем бронзы чемпионата Германии сезона-2019/20, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов, что является лучшим результатом в истории команды.

В нынешнем сезоне «Лейпциг» с 61 очком располагается на второй сточке в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей мюнхенской «Баварии» на семь баллов.

Ранее Нагельсман прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Барселоны».