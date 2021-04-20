Шайба Капризова помогла «Миннесоте» одолеть «Аризону»

«Миннесота Уайлд» обыграла «Аризону Койтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Миннесоты».

Счет в матче открыл российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. Он отличился на десятой минуте поединка, а его ассистентами выступили Ник Бонино и Кевин Фиала.

Для российского форварда этот гол стал 18-м в сезоне регулярного чемпионата. Всего на счету Капризова 37 (18+19) очков в дебютном сезоне НХЛ, что является новым рекордом среди новичков «Миннесоты» по очкам в первом сезоне лиги.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» переиграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Флориды».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона Койотс» — «Миннесота Уайлд» — 2:5

0:1 — Капризов (Бонино, Фиала), 09:18;

1:1 — Фишер, 14:28;

1:2 — Гринвей (Фолиньо, Эк), 23:37;

1:3 — Юханссон (Дамба, Сутер), 29:28;

2:3 — Голигоски (Чикран, Келлер), 41:15;

2:4 — Фиала (Суси, Коул), 46:20;

2:5 — Бродин (Дамба, Бонино), 57:53.