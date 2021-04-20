Шайба Капризова помогла «Миннесоте» одолеть «Аризону»
«Миннесота Уайлд» обыграла «Аризону Койтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Миннесоты».
Счет в матче открыл российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. Он отличился на десятой минуте поединка, а его ассистентами выступили Ник Бонино и Кевин Фиала.
Для российского форварда этот гол стал 18-м в сезоне регулярного чемпионата. Всего на счету Капризова 37 (18+19) очков в дебютном сезоне НХЛ, что является новым рекордом среди новичков «Миннесоты» по очкам в первом сезоне лиги.
Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» переиграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Флориды».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона Койотс» — «Миннесота Уайлд» — 2:5
0:1 — Капризов (Бонино, Фиала), 09:18;
1:1 — Фишер, 14:28;
1:2 — Гринвей (Фолиньо, Эк), 23:37;
1:3 — Юханссон (Дамба, Сутер), 29:28;
2:3 — Голигоски (Чикран, Келлер), 41:15;
2:4 — Фиала (Суси, Коул), 46:20;
2:5 — Бродин (Дамба, Бонино), 57:53.