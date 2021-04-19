МИД отверг обвинения России в кибератаке на Шведский спортивный союз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления прокуратуры Швеции о причастности России к кибератаке на Шведский спортивный союз.

«Заявления шведской стороны о якобы причастности России к «хакерским атакам» на Шведский спортивный союз в 2017-2018 гг. не подтверждены какими-либо фактами. При этом обращает внимание на то, что следствие длилось ни много ни мало более трех лет», — цитирует Захарову «Интерфакс».

Представитель ведомства отметила, что борьба Швеции с надуманными угрозами напоминает навязчивую фобию.

Ранее правоохранительные органы Швеции сообщили, что хакерская группа Fancy Bear действовала от имени ГРУ. По словам прокурора Матса Юнгквиста, цель атак якобы состояла в том, чтобы найти информацию о медицинских записях шведских спортсменов для их очернения. Он отметил, что предварительное расследование пришлось закрыть, так как подозреваемые являются иностранными гражданами, которых «безнадежно привлечь к ответственности в Швеции».

Юнгквист заявил, что кража данных произошла в то время, когда Россия якобы взломала базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международной федерации футбола (ФИФА) и Американского антидопингового агентства (USADA).