Стивен Фрай иронично отреагировал на участие английских клубов в Суперлиге

Британский актер Стивен Фрай иронично высказался о решении шести английских клубов принять участие в Суперлиге.

«Шесть футбольных клубов добились того, чего ни один политик или общественный деятель не смог сделать в эти времени раскола, разделения и вражды. Они объединили всю разделенную нацию и, по сути, всю Европу — все стали едины в отвращении к подобной жадности и глупости», — написал Фрай в Twitter.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что Италия поддержала сохранение национальных футбольных чемпионатов.

6 football clubs have achieved something that no politician or public figure has managed in these times of fracture, fission & feuding. They have brought together the whole divided nation, indeed all of Europe – everyone united in disgust & revulsion at such greed and stupidity