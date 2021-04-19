УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, которая будет завершена в 2024 году. Суть ее в значительном изменении системы проведения Лиги чемпионов.

В новом формате турнира будут соревноваться 36 команд вместо 32. Будет сформирована одна лига вместо разделения на группы. В раунд плей-офф выйдут восемь лучших команд, а остальные клубы пройдут отбор через новый раунд плей-офф. Каждому клубу в обновленном формате турнира гарантировано 10 дополнительных матчей, а также увеличение доходов.

Эта реформа, по мнению специалистов, стала одной из причин создания Суперлиги, о которой было объявлено 18 апреля. В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в новом называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». В Суперлиге отказались участвовать «ПСЖ», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что наперекор УЕФА 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.