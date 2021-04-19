Циципас возглавил чемпионскую гонку ATP, Рублев — второй

В обновленной версии чемпионской гонки ATP от 19 апреля греческий теннисист Стефанос Циципас, обыгравший накануне в финале турнирпа «Мастерс» россиянина Андрея Рублева, поднялся на первое место. Рублев занимает вторую позицию.

Россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев также попали в десятку сильнейших..

Чемпионская гонка ATP. 19 апреля

1 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2540.

2 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 2400.

3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2230.

4 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2130.

5 (5). Хуберт Хуркач (Польша) — 1440.

6 (6). Аслан Карацев (Россия) — 1355.

На турнире в Монте-Карло российский теннисист вышел в первый финал турнира серии «Мастерс» в карьере, однако проиграл греческому спортсмену Стефаносу Циципасу. Встреча, которая длилась 1 час 12 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3 в пользу греческого теннисиста. Циципас за всю встречу трижды подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки. В активе Рублева один эйс и также ни одной двойной ошибки.

Непокоренный «Мастерс»: как Циципас лишил Рублева главной победы.