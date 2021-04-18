Непокоренный «Мастерс»: как Циципас лишил Рублева главной победы

Стефанос Циципас (Греция) — Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:3

Финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло был предвестником »Ролан Гаррос», который в этом сезоне состоится в более-менее привычные сроки.

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И на решающий поединок столь серьезного турнира вышли два самых «горячих» игрока прямо сейчас. Причем речь идет не только о грунтовом покрытии, но и о туре вообще — победитель финала становился лидером сезона по набранным рейтинговым очкам.

Стефанос Циципас, грек, мать которого является русской по национальности, по ходу турнира разобрал открытие нынешнего сезона Аслана Карацева, а в полуфинале не оставил шансов британцу Дэниелу Эвансу, сенсационного выбившему до этого из борьбы первую ракетку мира Новака Джоковича.

Рублев также выдал яркий путь к финалу, сначала сумев где-то даже выстрадать сложную победу против признанного мастера грунта и вообще мастера испанца Роберто Баутиста-Агута в 1/8 финала, в четвертьфинале разобрался с другим испанцем, самим Рафаэлем Надалем, который на этом покрытии и имеет статус короля, а в полуфинале переиграл молодого, талантливого и уже очень сильного норвежца Каспера Рууда.

Дополнительную интригу противостоянию придавали два факта. Во-первых, конечно, предыдущие личные встречи соперников, по которым на уровне АТР у них было равенство — 3-3.

Строго говоря, Рублев выигрывал чуть чаще, так как одолел грека в их единственном пересечении на уровне челленджера. В турнирах АТР у Рублева тоже был перевес (3-2), но учитывается также выигранная Циципасом встреча несколько лет назад на молодежном Итоговом турнире, где играли до трех побед в сетах, но сами сеты продолжались не до шести, а до четырех геймов.

Во-вторых, ни Циципас, ни Рублев, несмотря на свой уже элитный статус в туре, еще никогда не выигрывали титулов такого уровня.

Для россиянина этот мог стать восьмым в карьере и вторым в сезоне, а на «Мастерсах» он в любом случае обновлял свой личный рекорд, установленный совсем недавно, когда дошел до полуфинала.

А вот реальных шансов забрать трофей в Монте-Карло Циципас Рублеву не оставил. Первый гейм в матче на подаче грека начался перспективно, но, выиграв два розыгрыша, даже до брейк-пойнтов Андрей Рублев не добрался.

Ну а дальше Циципас доминировал фактически полностью. Итоговый результат матча вряд ли можно назвать разгромом, но шанса у россиянина действительно не было. Он не смог сделать с оппонентом то, что получалось против звездных испанцев — нейтрализовать их форхенд. Как бы ни старалась вторая ракетка России играть активно в обороне, глубокие удары соперника доставляли ему слишком много проблем.

Циципас действительно поймал кураж и был хорош в розыгрышах, тем более когда Рублев не подавал первым мячом, его вторая подача становилась легкой добычей. На ней россиянин выиграл только треть розыгрышей.

В итоге за весь матч Андрей Рублев так ни разу и не добрался до брейк-пойнтов, а грек реализовал все три свои возможности взять чужую подачу.

Циципас стал обладателем драгоценного титула, ну а Рублев снова не выиграл «Мастерс», но при этом дебютирует в понедельник на седьмой строчке рейтинга АТР, что является его личным рекордом. Впереди «Ролан Гаррос», где именно он будет главной надеждой России. Все же Даниил Медведев традиционно плох на грунте, и непонятно, в какой он будет форме после коронавируса, из-за которого он и не выступил в Монако.

«Андрей, я знаю, что это непросто, сам был в таком положении, но хочу напомнить, какой ты прекрасный спортсмен и сколько выдающихся матчей мы провели друг с другом. Уверен, в будущем мы продолжим вместе развивать теннис», — сказал после победы Циципас.

Рублев же ответил на вопрос, почему он брал wild card на стартующий уже в понедельник другой грунтовый турнир в Барселоне.

«Я подтвердил участие перед матчем с Рафой (улыбается). Я думал, что быстро соберу чемоданы и уже в пятницу буду в Барселоне. Но ничего страшного, я буду готов сыграть в среду – у меня будет пара выходных, этого вполне достаточно. Посмотрим, как я буду себя чувствовать», — рассказал россиянин.