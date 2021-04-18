«Арсенал» разгромил «Тамбов» в матче РПЛ

Тульский «Арсенал» разгромил «Тамбов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе победителей точными ударами отметились Роберт Бауэр, Евгений Луценко, Сергей Ткачев и Даниил Хлусевич.

В турнирной таблице чемпионата России «оружейники» занимают 13 место, набрав 23 очка. В следующем туре туляки встретятся на выезде с «Ростовом». Встреча пройдет 25 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«Тамбов» расположился на 16 месте, имея в активе 13 баллов. В следующем матче тамбовчане на своем поле примут московский «Локомотив». Игра состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 26-й тур

«Арсенал» — «Тамбов» — 4:0

Голы: 1:0 — Бауэр, 11; 2:0 — Луценко, 25; 3:0 — Ткачев, 64; 4:0 — Хлусевич, 66.

Ранее казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).